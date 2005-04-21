Мережко (Корсун) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мережко (Корсун) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1924

Дата смерти

21.04.2005

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924

Отец: Корсун Иван Никитич

Мать: Корсун Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мережко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мережко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мережко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мережко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мережко Николай Иванович

Смерть
21.04.2005