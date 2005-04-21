Мережко (Корсун) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1924
Дата смерти21.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924
Отец: Корсун Иван Никитич
Мать: Корсун Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мережко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Мережко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мережко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мережко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2005