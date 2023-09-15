Корсун Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения08.05.1905
Дата смерти06.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1905
Отец: Корсун Никита Иванович
Мать: Корсун Улита
Рождение ребёнка
22.11.1924
Дочь: Мережко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1929
Сын: Корсун Петр Иванович
Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Комарова ?
Мать ребёнка: Корсун Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун
Мать ребёнка: Корсун Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун ?
Мать ребёнка: Корсун Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Матрена Ивановна
Смерть
06.01.1972