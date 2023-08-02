Корсун Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Мизюнова Марфа Никитична

Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович

Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Корсун Лука Никитович

Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович

Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
08.05.1905

Сын: Корсун Иван Никитич

Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович

Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
25.04.1908

Дочь: Евдокименко Мария Никитична

Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович

Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно