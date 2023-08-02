Корсун Улита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Мизюнова Марфа Никитична
Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1905
Сын: Корсун Иван Никитич
Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1908
Дочь: Евдокименко Мария Никитична
Отец ребёнка: Корсун Никита Иванович
Смерть
Неизвестно