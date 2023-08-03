Мережко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мережко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мережко Иван Севастьянович

Мать: Мережко Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мережко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мережко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мережко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мережко Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мережко Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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