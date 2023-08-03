Мережко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мережко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Мережко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мережко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мережко Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно