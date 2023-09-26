Клюкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

11.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: Клюкин Вапсилий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1937

Сын: Клюкин Виктор

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1940

Дочь: Овчинников Валентина

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Россия
Рождение ребёнка
27.06.1958

Сын: Клюкин Николай

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Свердловская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Людмила

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Галина

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Нина

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюкин Анатолий

Мать ребёнка: Клюкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Анна

Смерть
11.06.1981
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