Клюкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти11.06.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Отец: Клюкин Вапсилий
Рождение ребёнка
26.06.1937
Сын: Клюкин Виктор
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1940
Дочь: Овчинников Валентина
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Россия
Рождение ребёнка
27.06.1958
Сын: Клюкин Николай
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Свердловская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Людмила
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Галина
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Нина
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюкин Анатолий
Мать ребёнка: Клюкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюкина Анна
Смерть
11.06.1981