Овчинников (Клюкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников (Клюкина) Валентина

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1940

Отец: Клюкин Федор

Мать: Клюкина Анна

Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962

Дочь: Пастухова Светлана

Отец ребёнка: Овчинников Виктор

Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962

Дочь: Савенчук Надежда

Отец ребёнка: Овчинников Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Виктор

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