Овчинников (Клюкина) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.06.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1940
Отец: Клюкин Федор
Мать: Клюкина Анна
Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962
Дочь: Пастухова Светлана
Отец ребёнка: Овчинников Виктор
Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962
Дочь: Савенчук Надежда
Отец ребёнка: Овчинников Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Виктор