Клюкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприян
Рождение ребёнка
26.06.1937
Сын: Клюкин Виктор
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1940
Дочь: Овчинников Валентина
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Россия
Рождение ребёнка
27.06.1958
Сын: Клюкин Николай
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Свердловская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина Людмила
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Галина
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Нина
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюкин Анатолий
Отец ребёнка: Клюкин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Федор