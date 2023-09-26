Клюкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1937

Сын: Клюкин Виктор

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1940

Дочь: Овчинников Валентина

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Россия
Рождение ребёнка
27.06.1958

Сын: Клюкин Николай

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Свердловская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Людмила

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Галина

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Нина

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюкин Анатолий

Отец ребёнка: Клюкин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Федор

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