Лукичёва Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичёва Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артюхин Пётр Мартынович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1937

Дочь: Нестеренко Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Лукичёв Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
11.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукичёв Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукичёв Сергей Андреевич

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