Лукичёва Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артюхин Пётр Мартынович
Рождение ребёнка
27.10.1937
Дочь: Нестеренко Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Лукичёв Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукичёв Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно