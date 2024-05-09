Лукичёв Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1936
Рождение ребёнка
27.10.1937
Дочь: Нестеренко (Лукичёва) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Лукичёва (Артюхина) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
11.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукичёва (Артюхина) Наталья Петровна