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Лукичёв Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1936

Жена: Лукичёва (Артюхина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1937

Дочь: Нестеренко (Лукичёва) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Лукичёва (Артюхина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
11.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукичёва (Артюхина) Наталья Петровна

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