Разумова (Спирина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова (Спирина) Галина Александровна

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Место рождения

д. Слободка, Юрьевецкий р-н, Ивановская область

Дата рождения

13.06.1928

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1928

Отец: Спирин Александр

Мать: Спирина Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городилова (Разумова) Екатерина

Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Валентина

Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Наталья

Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Кладовщик, лыжная фабрика
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Попова (Разумова) Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
2007
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

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