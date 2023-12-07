Разумова (Спирина) Галина Александровна
Место рожденияд. Слободка, Юрьевецкий р-н, Ивановская область
Дата рождения13.06.1928
Дата смерти2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1928
Отец: Спирин Александр
Мать: Спирина Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городилова (Разумова) Екатерина
Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Валентина
Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Наталья
Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Кладовщик, лыжная фабрика
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Попова (Разумова) Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Разумов Евгений Михайлович
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно