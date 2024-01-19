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Разумов Евгений Михайлович

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Место рождения

Яблонное, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

22.12.1926

Дата смерти

13.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1926

Отец: Разумов Михаил

Мать: Разумова Татьяна

Яблонное, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Попова Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городилова Екатерина

Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна

Смерть
13.10.1993
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
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