Разумов Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.12.1926
Дата смерти13.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1926
Отец: Разумов Михаил
Мать: Разумова Татьяна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Попова Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городилова Екатерина
Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Разумова Галина Александровна
Смерть
13.10.1993