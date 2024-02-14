Литвин Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Давид

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвин Вульф Йоселевич

Мать: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвина) Шима

Мать ребёнка: Литвина Гитта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Фроэль

Мать ребёнка: Литвина Гитта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Меер

Мать ребёнка: Литвина Гитта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Гитта

Смерть
Неизвестно

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