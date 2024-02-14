Литвин Давид
Место рожденияс.Зырянское, Селенгинского района
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвина) Шима
Мать ребёнка: Литвина Гитта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Фроэль
Мать ребёнка: Литвина Гитта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Меер
Мать ребёнка: Литвина Гитта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Гитта
Смерть
Неизвестно