Литвина (Филеева) Шима (Сима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Давид

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Вульф Йоселевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Израиль

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Литвин Юда

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Литвина) Хая Вульфовна

Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич

Смерть
Неизвестно

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