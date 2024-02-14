Литвина (Филеева) Шима (Сима)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Давид
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Литвин Израиль
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Литвин Юда
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Литвина) Хая Вульфовна
Отец ребёнка: Литвин Вульф Йоселевич
Смерть
Неизвестно