Никита Хритонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти03.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Хритон Зотов
Мать: Акулина Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1840
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
24.08.1853
Дочь: Наталья Никитина
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Степанова
Смерть
03.02.1868
Причина смерти: От боли в ноге