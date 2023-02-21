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Никита Хритонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

03.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Хритон Зотов

Мать: Акулина Васильева

Рождение ребёнка
24.02.1840

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1853

Дочь: Наталья Никитина

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Степанова

Смерть
03.02.1868
Причина смерти: От боли в ноге
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