Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Татьяна Хритонова
Отец ребёнка: Хритон Зотов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андриян Хритонов
Отец ребёнка: Хритон Зотов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никита Хритонов
Отец ребёнка: Хритон Зотов
Рождение ребёнка
08.11.1817
Сын: Харитонов Матвей Хритонов
Отец ребёнка: Хритон Зотов
Смерть
Неизвестно