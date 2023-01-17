Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Татьяна Хритонова

Отец ребёнка: Хритон Зотов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андриян Хритонов

Отец ребёнка: Хритон Зотов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Никита Хритонов

Отец ребёнка: Хритон Зотов

Рождение ребёнка
08.11.1817

Сын: Харитонов Матвей Хритонов

Отец ребёнка: Хритон Зотов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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