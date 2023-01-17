Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

09.10.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1840

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Хритонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1853

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Никита Хритонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Хритонов

Смерть
09.10.1871
Причина смерти: От неизвестной причины
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