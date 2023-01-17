Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти09.10.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1840
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Хритонов
Рождение ребёнка
24.08.1853
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Никита Хритонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Хритонов
Смерть
09.10.1871
Причина смерти: От неизвестной причины