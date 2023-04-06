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Булатов Иван Васильев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Булатов Василий Федоров

Мать: Булатова Евдокия Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Федор Иванов

Мать ребёнка: Булатова Ефимия Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Булатова Ефимия Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Булатов Матвей Иванов

Мать ребёнка: Булатова Ефимия Кириллова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ефимия Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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