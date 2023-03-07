Булатова Ефимия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Ефимия Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Федор Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Булатов Матвей Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Васильев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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