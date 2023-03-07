Булатова (Мышкина) Евдокия Васильева
Место рождениядер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Стремоусова Ирина Васильева
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Булатов Афонасий Васильев
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762