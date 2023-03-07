Булатова (Мышкина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова (Мышкина) Евдокия Васильева

Булатова (Мышкина) Евдокия Васильева

avatar

Место рождения

дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Верховская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Стремоусова Ирина Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Булатов Иван Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Булатов Гордей Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Булатов Тарас Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Булатов Афонасий Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Булатов Иван Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Федоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Василий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close