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Jekkonen Дмитрий Николаевич (Dimitrei Nikolainpoika)

Место рождения

Leppäsyrjä, talo, Дом 2, Suistamo, Finland

Дата рождения

15.10.1813

Дата смерти

10.08.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1813

Отец: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)

Мать: Jekkonen (Moldakova) Гликерия Савельевна (Glikeria Saveleintytär)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jekkonen (Pusu / Puzu) Степанида Семеновна (Stepanida Semenintytär)

Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Jekkonen Ivan Dimitreinpoika

Мать ребёнка: Jekkonen (Pusu / Puzu) Степанида Семеновна (Stepanida Semenintytär)

Смерть
10.08.1870

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