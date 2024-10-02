Jekkonen Дмитрий Николаевич (Dimitrei Nikolainpoika)
Место рожденияLeppäsyrjä, talo, Дом 2, Suistamo, Finland
Дата рождения15.10.1813
Дата смерти10.08.1870
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1813
Отец: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)
Мать: Jekkonen (Moldakova) Гликерия Савельевна (Glikeria Saveleintytär)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1852
Сын: Jekkonen Ivan Dimitreinpoika
Мать ребёнка: Jekkonen (Pusu / Puzu) Степанида Семеновна (Stepanida Semenintytär)
Смерть
10.08.1870