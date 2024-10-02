Jekkonen Ivan Dimitreinpoika
Место рожденияLeppäsyrjä, Suistamo, Finland
Дата рождения18.05.1852
Дата смерти11.02.1926
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1852
Отец: Jekkonen Дмитрий Николаевич (Dimitrei Nikolainpoika)
Мать: Jekkonen (Pusu / Puzu) Степанида Семеновна (Stepanida Semenintytär)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1880
Дочь: Leskinen / Leskin (Jekkonen) Anastasia Ivanintytär
Мать ребёнка: (Menshakova) Anna Vasiljevna
Смерть
11.02.1926