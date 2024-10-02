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Jekkonen Ivan Dimitreinpoika

Место рождения

Leppäsyrjä, Suistamo, Finland

Дата рождения

18.05.1852

Дата смерти

11.02.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1852

Отец: Jekkonen Дмитрий Николаевич (Dimitrei Nikolainpoika)

Мать: Jekkonen (Pusu / Puzu) Степанида Семеновна (Stepanida Semenintytär)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Menshakova) Anna Vasiljevna

Рождение ребёнка
24.10.1880

Дочь: Leskinen / Leskin (Jekkonen) Anastasia Ivanintytär

Мать ребёнка: (Menshakova) Anna Vasiljevna

Смерть
11.02.1926

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