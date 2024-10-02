Jekkonen (Moldakova) Гликерия Савельевна (Glikeria Saveleintytär) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jekkonen (Moldakova) Гликерия Савельевна (Glikeria Saveleintytär)

Место рождения

Korpiselkä kk, Korpiselkä, Finland

Дата рождения

13.05.1785

Дата смерти

22.05.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)

Рождение ребёнка
15.10.1813

Сын: Jekkonen Дмитрий Николаевич (Dimitrei Nikolainpoika)

Отец ребёнка: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)

Смерть
22.05.1852

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