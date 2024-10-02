Jekkonen (Moldakova) Гликерия Савельевна (Glikeria Saveleintytär)
Место рожденияKorpiselkä kk, Korpiselkä, Finland
Дата рождения13.05.1785
Дата смерти22.05.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1813
Сын: Jekkonen Дмитрий Николаевич (Dimitrei Nikolainpoika)
Отец ребёнка: Jekkonen Николай Яковлевич (Nikolai Jaakonpoika)
Смерть
22.05.1852