Шипицын Павел Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Шипицын Максим Дмитриев
Мать: не указана
Пашко Максимов сын Шипицын сказался, родом де он, Пашко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. Скота у него лошадь да корова. А пашни у него паханые, десятина в поле, а в дву по тому ж. Сенных покосов на... Показать все
Смерть
Неизвестно