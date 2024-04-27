Шипицын Павел Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Павел Максимов

Место рождения

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1659 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицын Максим Дмитриев

Мать: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Пашко Максимов сын Шипицын сказался, родом де он, Пашко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. Скота у него лошадь да корова. А пашни у него паханые, десятина в поле, а в дву по тому ж. Сенных покосов на... Показать все
Смерть
Неизвестно

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