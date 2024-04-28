Шипицын Максим Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1659
Отец: Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов
Мать: не указана
Максимко Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Максимко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Ивашко осьми лет, Гришка трех лет. Скота лошадь да корова. А пашни у него паханые, полдес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Пашко Максимов сын Шипицын сказался, родом де он, Пашко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. Скота у него лошадь да корова. А пашни у него паханые, десятина в поле, а в дву по тому ж. Сенных покосов на... Показать все
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Шипицын Григорий Максимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно