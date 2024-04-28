Шипицын Максим Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Максим Дмитриев

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов

Мать: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Максимко Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Максимко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Ивашко осьми лет, Гришка трех лет. Скота лошадь да корова. А пашни у него паханые, полдес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицын Павел Максимов

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Пашко Максимов сын Шипицын сказался, родом де он, Пашко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. Скота у него лошадь да корова. А пашни у него паханые, десятина в поле, а в дву по тому ж. Сенных покосов на... Показать все
Рождение ребёнка
1693

Сын: Шипицын Иван Максимов

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Шипицын Григорий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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