Долгов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Долгов Иван Александрович
Мать ребёнка: Долгова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Долгова Анна Александровна
Мать ребёнка: Долгова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Долгова Мария /Александровна
Мать ребёнка: Долгова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно