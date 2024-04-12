Долгов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Александр Дмитриевич

Долгов Александр Дмитриевич

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Долгов Дмитрий Владимирович

Мать: Долгова Вера Васильевна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Долгов Иван Александрович

Мать ребёнка: Долгова Елизавета Николаевна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Долгова Анна Александровна

Мать ребёнка: Долгова Елизавета Николаевна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Долгова Мария /Александровна

Мать ребёнка: Долгова Елизавета Николаевна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close