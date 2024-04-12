Долгова Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Долгов Иван Александрович
Отец ребёнка: Долгов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Долгова Анна Александровна
Отец ребёнка: Долгов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Долгова Мария /Александровна
Отец ребёнка: Долгов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно