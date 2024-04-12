Долгова Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Елизавета Николаевна

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Долгов Иван Александрович

Отец ребёнка: Долгов Александр Дмитриевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Долгова Анна Александровна

Отец ребёнка: Долгов Александр Дмитриевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Долгова Мария /Александровна

Отец ребёнка: Долгов Александр Дмитриевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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