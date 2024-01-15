Юровских Иван Селивёрстович
Место рожденияЧелябинская обл., Уксянский р-н, с/с Макарьевский
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти04.08.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Юровских Селивёрст
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юровских Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Юровских (Пономарёва) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юровских) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Юровских (Пономарёва) Мария
Рождение ребёнка
01.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юровских (Пономарёва) Мария
Смерть
04.08.1942
Причина смерти: На войне