Юровских Иван Селивёрстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮровских Иван Селивёрстович

Юровских Иван Селивёрстович

avatar

Место рождения

Челябинская обл., Уксянский р-н, с/с Макарьевский

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

04.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Юровских Селивёрст

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юровских Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Юровских (Пономарёва) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юровских) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Юровских (Пономарёва) Мария

Рождение ребёнка
01.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юровских (Пономарёва) Мария

Смерть
04.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.