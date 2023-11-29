Юровских (Пономарёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юровских (Пономарёва) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1896

Дата смерти

10.06.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896

Отец: Пономарёв Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юровских Иван Селивёрстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юровских Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Юровских Иван Селивёрстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Юровских Иван Селивёрстович

Смерть
10.06.1973
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