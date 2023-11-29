Юровских (Пономарёва) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1896
Дата смерти10.06.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896
Отец: Пономарёв Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юровских Иван Селивёрстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юровских Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Юровских Иван Селивёрстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Юровских Иван Селивёрстович
Смерть
10.06.1973