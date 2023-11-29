Юровских Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юровских Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юровских Иван Селивёрстович

Мать: Юровских Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юровских Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юровских Любовь

Смерть
Неизвестно
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