Шапкин Илларион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Илларион Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Проскураков Трофим Григорьевич

Мать: не указана

Приемный сын Трофима Григорьевича Проскурякова.
Рождение ребёнка
21.11.1818

Сын: Шапкин Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.03.1822

Сын: Шапкин Ефим Илларионович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Шапкина Феврония Илларионовна

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Степановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Курбатов Лев Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Лев Артемьевич Курбатов - пасынок Иллариона Григорьевича Шапкина.
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Шапкина Вера Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Матрона Степановна

Смерть
Неизвестно