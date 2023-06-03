Шапкин Илларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Проскураков Трофим Григорьевич
Мать: не указана
Приемный сын Трофима Григорьевича Проскурякова.
Рождение ребёнка
21.11.1818
Сын: Шапкин Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Степановна
Рождение ребёнка
Около 26.03.1822
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Степановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Шапкина Феврония Илларионовна
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Степановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Лев Артемьевич Курбатов - пасынок Иллариона Григорьевича Шапкина.
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Шапкина Вера Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно