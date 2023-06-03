Проскураков Трофим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Проскуряков Антон Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Проскуряков Артем Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Шапкин Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Приемный сын Трофима Григорьевича Проскурякова.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова Ефросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Трофима Григорьевича Проскуракова.
Смерть
Неизвестно