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Проскураков Трофим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Проскуряков Антон Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Проскуряков Артем Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Шапкин Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Приемный сын Трофима Григорьевича Проскурякова.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Ефросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Трофима Григорьевича Проскуракова.
Смерть
Неизвестно