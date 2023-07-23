Курбатов Лев Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 или 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 или 1839
Отец: Шапкин Илларион Григорьевич
Лев Артемьевич Курбатов - пасынок Иллариона Григорьевича Шапкина.
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
06.08.1858
Дочь: Курбатова Ефимия Львовна
Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна
Бракосочетание
18.01.1859
Рождение ребёнка
07.08.1864
Мать ребёнка: Курбатова Макрида Ерофеевна
Рождение ребёнка
11.01.1869
Мать ребёнка: Курбатова Макрида Ерофеевна
Рождение ребёнка
01.05.1871
Дочь: Курбатова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Курбатова Макрида Ерофеевна
Смерть
Неизвестно