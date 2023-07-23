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Курбатов Лев Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 или 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 или 1839

Отец: Шапкин Илларион Григорьевич

Мать: не указана

Лев Артемьевич Курбатов - пасынок Иллариона Григорьевича Шапкина.
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Курбатова Мария Терентьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1858

Дочь: Курбатова Ефимия Львовна

Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.01.1859

Жена: Курбатова Макрида Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1864

Сын: Шапкин Митрофан Львович

Мать ребёнка: Курбатова Макрида Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1869

Сын: Курбатов Петр Львович

Мать ребёнка: Курбатова Макрида Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1871

Дочь: Курбатова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Курбатова Макрида Ерофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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