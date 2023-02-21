Герасимов Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Петр Яковлевич

Герасимов Петр Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1916

Сын: Герасимов Николай Петрович

Мать ребёнка: Герасимова Дарья Агафоновна

Желохово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Возможно неверно указана фамилия - Герасины.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close