Герасимов Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1916
Сын: Герасимов Николай Петрович
Мать ребёнка: Герасимова Дарья Агафоновна
Желохово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Возможно неверно указана фамилия - Герасины.
Смерть
Неизвестно