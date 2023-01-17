деревня Головнино, деревня Головнино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Головнино

Перемышльский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3848Головино, сц. вл.при р. Оке.1073218240
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Заборовская волость
845. Головнино, сельцо бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 85, жителей 632, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Перемышльский район
78251Головнинодеревня54°23'36°09'N-37-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Перемышльский муниципальный район, Сельское поселение деревня Сильково
29632464111д Головнинодеревня
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