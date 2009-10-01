Кабаков Валерий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1942
Дата смерти?.10.2009
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1942
Отец: Кабаков Федор
Рождение ребёнка
01.01.1983
Сын: Кабаков Анатолий Валерьевич
Мать ребёнка: Кабакова Тамара Михайловна
Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казилетова Лариса Валерьевна
Мать ребёнка: Кабакова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прошкина Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Кабакова Тамара Михайловна
Смерть
?.10.2009