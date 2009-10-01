Кабаков Валерий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабаков Валерий Федорович

Кабаков Валерий Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1942

Дата смерти

?.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1942

Отец: Кабаков Федор

Мать: Киреева Анастасия Никадровна

Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Кабаков Анатолий Валерьевич

Мать ребёнка: Кабакова Тамара Михайловна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казилетова Лариса Валерьевна

Мать ребёнка: Кабакова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прошкина Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Кабакова Тамара Михайловна

Смерть
?.10.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close