Кабакова (Вдовина) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.03.1947
Дата смерти17.01.2023
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1947
Рождение ребёнка
01.01.1983
Сын: Кабаков Анатолий Валерьевич
Отец ребёнка: Кабаков Валерий Федорович
Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казилетова Лариса Валерьевна
Отец ребёнка: Кабаков Валерий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прошкина Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Кабаков Валерий Федорович
Смерть
17.01.2023