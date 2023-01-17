Кабакова (Вдовина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакова (Вдовина) Тамара Михайловна

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Место рождения

Сибирская Саргатка, Саргатская волость, Тюкалинский уезд

Дата рождения

04.03.1947

Дата смерти

17.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1947

Отец: Вдовин Михаил Петрович

Мать: Епанчинцева Анастасия Михайловна

Сибирская Саргатка, Саргатская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Кабаков Анатолий Валерьевич

Отец ребёнка: Кабаков Валерий Федорович

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казилетова Лариса Валерьевна

Отец ребёнка: Кабаков Валерий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прошкина Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Кабаков Валерий Федорович

Смерть
17.01.2023
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