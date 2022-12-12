город Покровск, город Покровск, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Покровск

Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Якутский округ
150Покровское с., при поч. ст.Крестьянских дворов: 8. Остальных дворов: 10. Всех дворов: 18. 38

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Хангаласский муниципальный район, Городское поселение город Покровск
98644101001г Покровскгород
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