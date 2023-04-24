Вержиковская (Михайленко) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Михайленко) Анна Федотовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Михайленко Федот Игнатьевич

Мать: Михайленко Пелагея Никитична

Бракосочетание
29.10.1889

Муж: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: Руднева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.11.1895

Сын: Вержиковский Максим Иванович

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вержиковский Александр Иванович

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Руднева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1901

Сын: Вержиковский Эммануил Иванович

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1903

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Вержиковский Николай Иванович

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Вержиковский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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