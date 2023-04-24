Вержиковская (Михайленко) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
29.10.1889
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: Руднева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1895
Сын: Вержиковский Максим Иванович
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вержиковский Александр Иванович
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Руднева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1901
Сын: Вержиковский Эммануил Иванович
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.09.1903
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Вержиковский Николай Иванович
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1907
Сын: Вержиковский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Вержиковский Иван Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно