Михайленко Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1863
Дочь: Матвеенко Надежда Федотовна
Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Вержиковская Анна Федотовна
Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.01.1885
Сын: Михайленко Григорий Федотович
Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.03.1890
Сын: Михайленко Никифор Федотович
Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно