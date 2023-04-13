Михайленко Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1863

Дочь: Матвеенко Надежда Федотовна

Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Вержиковская Анна Федотовна

Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.01.1885

Сын: Михайленко Григорий Федотович

Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич

Рождение ребёнка
13.03.1890

Сын: Михайленко Никифор Федотович

Отец ребёнка: Михайленко Федот Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайленко Федот Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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