Олифер Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Олифер Алексей
Мать: ?
Военная служба
10.05.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 175-й пехотный Батуринский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., Кривая Лука Причина выбытия пропал без вести Место выбытия под... Показать все
Смерть
Неизвестно