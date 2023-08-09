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Олифер Илья Алексеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Олифер Алексей

Мать: ?

Военная служба
10.05.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 175-й пехотный Батуринский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., Кривая Лука Причина выбытия пропал без вести Место выбытия под... Показать все
Смерть
Неизвестно