Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1981
Дочь: Меднек Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Петренко Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1983
Отец ребёнка: Петренко Сергей Григорьевич
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петренко Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно