Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1981

Дочь: Меднек Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Петренко Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1983

Сын: Петренко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Петренко Сергей Григорьевич

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Петренко Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Сергей Григорьевич

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