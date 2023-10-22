Петренко Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1981
Дочь: Меднек (Петренко) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
21.10.1983
Мать ребёнка: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна
Славгород, город Славгород, Алтайский край