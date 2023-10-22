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Петренко Сергей Григорьевич

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Место рождения

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

31.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954

Отец: Петренко Григорий Михайлович

Мать: Петренко Лидия Никитична

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
11.04.1981

Дочь: Меднек (Петренко) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
21.10.1983

Сын: Петренко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Петренко (Кондратович) Ирина Юрьевна

Славгород, город Славгород, Алтайский край

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