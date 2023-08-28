Росихина Пелагея Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росихина Пелагея Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Карлова Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Росихин Матвей Никифоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Росихин Семен Матвеев

Отец ребёнка: Росихин Матвей Никифоров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Росихин Матвей Никифоров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росихин Матвей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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