Росихина Пелагея Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Карлова Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Росихин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
До 1858
Отец ребёнка: Росихин Матвей Никифоров
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Росихин Матвей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно