Карлова (Росихина) Параскева Матвеева
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти07.01.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Росихин Матвей Никифоров
Мать: Росихина Пелагея Евсеева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
02.01.1888
Сын: Карлов Иван Михайлов
Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
17.06.1889
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1912
Причина смерти: от старости