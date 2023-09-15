Карлова (Росихина) Параскева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Росихина) Параскева Матвеева

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1848

Дата смерти

07.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Росихин Матвей Никифоров

Мать: Росихина Пелагея Евсеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.01.1888

Сын: Карлов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Карлов Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Михаил Филиппов

Смерть
07.01.1912
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
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