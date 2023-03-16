Наумышева (Михинцева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Наумышев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич
Балмасово, Боровская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1911
Сын: Наумышев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич
Ольховик, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумышев Оська
Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Митька
Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно