Наумышева (Михинцева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумышева (Михинцева) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Наумышев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич

Балмасово, Боровская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Наумышев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крылов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич

Ольховик, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумышев Оська

Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Митька

Отец ребёнка: Наумышев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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