Наумышев Оська — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумышев Оська

Наумышев Оська

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумышев Алексей Васильевич

Мать: Наумышева Ольга Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close