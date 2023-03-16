Наумышев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Наумышев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна
Балмасово, Боровская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1911
Сын: Наумышев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна
Ольховик, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумышев Оська
Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Митька
Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна
Смерть
1926