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Наумышев Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Наумышев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна

Балмасово, Боровская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Наумышев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крылов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна

Ольховик, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумышев Оська

Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Митька

Мать ребёнка: Наумышева Ольга Васильевна

Смерть
1926