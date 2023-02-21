Нарышкина Евдокия Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти15.11.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Елена Корниловна
Отец ребёнка: Нарышкин Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Мария Корниловна
Отец ребёнка: Нарышкин Корнилий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1880 ст.
Причина смерти: от головной блои