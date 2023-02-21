Нарышкина Евдокия Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина Евдокия Кондратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

15.11.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Елена Корниловна

Отец ребёнка: Нарышкин Корнилий Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Мария Корниловна

Отец ребёнка: Нарышкин Корнилий Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Корнилий Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
15.11.1880 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: от головной блои
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