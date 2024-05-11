Кржижановская (Флеер) Евгения Борисовна
Место рождения
Дата рождения19.12.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1898 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 263 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.12.1898 ст.
Таинство совершил священник Николай Климовский с псаломщиком Александром Поповым. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска»
Восприемник
04.04.1911 ст.
Лидия Борисовна Флеер
Смерть
Неизвестно