Кржижановская (Флеер) Евгения Борисовна 19.12.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кржижановская (Флеер) Евгения Борисовна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.12.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1898 ст.

Отец: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 263 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кржижановский Александр Александрович

Крещение
22.12.1898 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Таинство совершил священник Николай Климовский с псаломщиком Александром Поповым. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска»
Восприемник
04.04.1911 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Лидия Борисовна Флеер
Смерть
Неизвестно

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