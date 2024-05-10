Кржижановский Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.11.1937
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: Расстрел