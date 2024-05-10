Кржижановский Александр Александрович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кржижановский Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кржижановская (Флеер) Евгения Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.11.1937
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: Расстрел

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